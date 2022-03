Brambati: «Inter completa, ma ho dubbi su Inzaghi! Due errori clamorosi»

L’Inter, archiviata l’eliminazione dalla Champions League, può tornare a concentrarsi sul campionato e sulla volata scudetto (QUI le ultime su Torino-Inter). Massimo Brambati – intervenuto nel corso di Maracanà, su TMW Radio -, dice la sua sui nerazzurri e Inzaghi, sul quale nutre qualche dubbio. Di seguito le sue dichiarazioni

DUBBI – L’Inter archivia la partita di Liverpool per rituffarsi sul campionato. Secondo Massimo Brambati, la squadra di Simone Inzaghi è ancora la favorita ma solo a determinate condizioni: «Lotta scudetto? Secondo me l’Inter alla fine, se riuscirà a concentrarsi come aveva fatto all’inizio, è la squadra più completa e mentalizzata. Poi, ribadisco, questa mentalità va allenata e qui dipende da Inzaghi e non lo so, su di lui ho qualche dubbio. Per esempio io ancora mi sto domandando cosa voleva dire al termine di Liverpool-Inter quando dice che Dzeko lo ha voluto preservare per il campionato. Perché, se lo metti dentro mezz’ora non lo preservi? Detto che magari l’Inter non sarebbe passata lo stesso ma ha fatto due errori clamorosi in quella partita. Il fatto di non aver sostituito Sanchez dopo il primo fallo, che era da espulsione. Già sai che quando vanno negli spogliatoi gli arbitri parlano, avranno sentito e visto le immagini e quindi alla prima occasione lo buttano fuori. Ma poi in panchina hai Caicedo, Correa e Dzeko? Metti uno di quei tre! E poi sullo 0-1 metti dentro Gagliardini e Vecino? Ma per cosa, per difendere l’1-0? A me non interessa proprio l’1-0, me la gioco fino alla fine. Provi a vincere e andare sul 2-0».