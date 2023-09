Brambati: «Inter, cedute pedine importanti! Thuram…»

Nel weekend ripartirà il campionato di Serie A dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Occhi puntati sul derby fra Inter e Milan a cui entrambe arrivano da prime in classifica. Ne ha parlato Massimo Brambati

MERCATO – Brambati analizza il momento dell’Inter, attesa dal derby di sabato contro il Milan: «Scudetto? Non mi avventuro in pronostici. Inter e Milan sono partite bene ma Marotta ha ricordato anche il calendario, dando i giusti meriti ad Inzaghi, ma a volte il calendario… Non dimentichiamoci che i nerazzurri hanno affrontato una Fiorentina che arrivava dalla Conference League e che aveva giocato due partite in più. Non dico che il calendario abbia favorito l’Inter, ma il test di sabato è probante. Ha un peso maggiore perché conta anche per la classifica, ma siamo solo all’inizio. Il campionato è lunghissimo. Vedremo se, soprattutto l’Inter, dove sono stati ceduti Onana, Skriniar, Brozovic, Lukaku e Dzeko. Per me Thuram non è né Lukaku né Dzeko. Poi ha iniziato bene ma il campionato è lungo». Queste le parole dell’ex calciatore su TMW Radio