Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha commentato la situazione economica e sportiva dell’Inter, ai microfoni di “TMW Radio”, e ha dato anche un consiglio alla Juventus per la panchina

RETROSCENA – Il vertice tra Conte, Zhang e i dirigenti dell’Inter è slittato ancora (QUI le ultime). Il club viaggia ancora nell’incertezza. Massimo Brambati ha commentato lo stato dell’arte, in casa nerazzurra, ai microfoni di “TMW Radio”: «So solo che Zhang ha già lanciato un messaggio a Marotta, che poi lui ha trasferito a Conte. Ossia, l’Inter deve autofinanziarsi per 100 milioni di euro. Questo vuol dire vendere due giocatori e mezzo. E so che all’Inter l’unica richiesta formalmente scritta per un giocatore è arrivata per Achraf Hakimi, ma non so da chi. Così smonti un giocattolo costato parecchio e che lui ha portato a vincere. Juventus? Se fossi un dirigente bianconero riporterei a casa Conte. In questo momento serve un allenatore di quel genere, più che un Allegri».