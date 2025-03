Brambati non chiude: «L’Inter cambierà allenatore? Ci può stare!»

In Serie A nei prossimi mesi cambieranno molti nomi sulle panchine. Tra quelli in bilico ci potrebbe essere anche Simone Inzaghi per l’Inter secondo Massimo Brambati su TMW Radio.

ALLENATORI – In Serie A molte squadre stanno deludendo le aspettative in questa stagione. Dal Milan che è fuori da ogni competizione, tolta la Coppa Italia, e si trova in difficoltà nella lotta al quarto posto alla Juventus. I bianconeri sono usciti dalla Coppa Italia, hanno subito l’eliminazione in Champions League dal PSV e hanno perso clamorosamente nello scorso weekend con l’Atalanta per 4-0. All’Allianz Stadium è andata in scena una delle umiliazioni più grandi della storia del club di Torino. Eppure c’è chi mette in discussione comunque anche Simone Inzaghi all’Inter.

Inter, il futuro in panchina per Brambati

SITUAZIONE – L’allenatore ha il contratto con l’Inter fino al 2026 e, come riferito da Giuseppe Marotta, se rinnoverà lo farà anno per anno. Questa è la nuova politica della società nerazzurra, cambiata soprattutto a partire dall’arrivo di Oaktree. I risultati in stagione sono più che positivi: primo posto in A, quarti di finale di Champions League e semifinali di Coppa Italia. Nonostante questo Massimo Brambati mette in discussione: «Inter, Milan e Juventus cambieranno allenatore? Per me Milan e Juventus cambiano allenatore, al 99%. L’Inter ci può stare. Il Napoli deve capire cosa vuole Conte. Antonio non vuole giocarsi il quarto posto ma giocare per vincere»