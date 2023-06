Brambati: «Inter, senza Brozovic e con Frattesi indebolita. Onana sostituibile»

Brambati dice la sua sull’eventuale partenza di Brozovic e la scelta dell’Inter di puntare su Frattesi. L’ex calciatore, intervenuto su TMW Radio, esprime un parere anche su Onana.

FARE LA DIFFERENZA – Massimo Brambati non è convinto sulla scelta dell’Inter di lasciare andare Marcelo Brozovic: «Se il Barcellona va a prenderlo fa un ottimo acquisto. Penso che lui sia cresciuto tantissimo da Antonio Conte in poi. Adesso è diventato determinante. Logicamente ha passato un periodo in cui i problemi fisici lo hanno limitato ma è un calciatore che ha caratteristiche difficili da trovare in tutti i centrocampisti che ci sono in giro. Brozovic è molto dinamico, intelligente. Il Barcellona farebbe un grande acquisto ma lo farebbe anche l’Inter a tenerlo. C’è Hakan Calhanoglu ma lui ha altre caratteristiche. Anche se l’Inter dovesse prendere Davide Frattesi, a mio avviso non sarebbe più il centrocampo di prima. Brozovic in quella zona di campo fa ancora la differenza quindi l’Inter senza di lui avrebbe qualcosa in meno, sicuramente dal punto di vista della dinamicità. André Onana, invece, è rimpiazzabile. È un buon portiere ma non mi ha mai convinto completamente. Intervalla parate meravigliose a qualche battuta a vuoto. Leggendo i nomi dei sostituiti secondo me l’Inter si copre bene in porta. Per me Giuseppe Marotta sta facendo qualcosa di importante ed è veramente bravo a gestire una situazione in cui in maniera sempre oculata vende e porta a casa massimo un acquisto e poi il resto lo fa a parametro zero».