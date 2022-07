Brambati: «Bremer, Inter beffata? Skriniar, una cosa ancora non chiara»

Massimo Brambati su TMW Radio si chiede una cosa riguardo il futuro di Milan Skriniar in riferimento alla possibile beffa per Gleison Bremer.

ALTRA BEFFA – L’ex giocatore della Juventus dice la sua sul futuro di Milan Skriniar all’Inter in riferimento a Bremer: «Inter beffata? Bisogna capire se l’eventuale cessione di Skriniar sia dovuta o sia una cessione per una cifra che è meglio accettare. Ha bisogno di vendere Skriniar o no? Questo ancora non ho capito. Bastoni qualcuno lo ha chiesto e l’Inter si è seduta per valutare».