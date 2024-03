Brambati gufa: «Inter avrà difficoltà con l’Atletico Madrid! Mi aspetto una cosa»

L’Inter, dopo la vittoria col Bologna, si prepara alla sfida contro l’Atletico Madrid in Champions League. Massimo Brambati, intervenuto su TMW Radio, è sicuro del fatto che la squadra di Inzaghi avrà difficoltà con i Colchoneros

DIFFICILE – Queste le considerazioni di Brambati: «Sfida con l’Atletico Madrid? Inter in vantaggio, è la partita più importante della stagione per l’Atletico però. Per dare un senso alla stagione hanno solo un risultato. Se l’Inter fa l’Inter può passare il turno. Simeone è un vincente, è un po’ come Mourinho. Mi aspetto qualcosa per questa partita, di solito riesce a trovare qualcosa di diverso. Col Cadice hanno fatto una bruttissima partita ma di sicuro i nerazzurri avranno delle difficoltà stavolta. Mi aspetto Griezmann in campo, il celarlo credo sia pretattica».