Brambati: «Inter, 2 trofei no peso. Inzaghi? Pirlo massacrato perché lui no!»

STAGIONE NEGATIVA − Brambati si scaglia contro Inzaghi in caso di non vittoria del titolo: «Se l’Inter non vince lo Scudetto, come mai Pirlo è stato massacrato da tutti e Inzaghi no? La Juventus dell’anno scorso era nettamente più debole dell’Inter di quest’anno. Per me Pirlo ha fallito, e i due trofei di Inzaghi non spostano nulla. Coppa Italia e Supercoppa Italiana servono per riempire la bocca dei tifosi, ma nella sostanza contano poco».