Brambati insiste: «Inter, quanti abituati alle pressioni? Allegri sì»

L’Inter affronta la Lazio nella seconda semifinale di Supercoppa italiana. Brambati vede la squadra di Inzaghi favoritissima mentre in relazione alla lotta scudetto mette in dubbio che i nerazzurri possano reggere la pressione. Di seguito il suo intervento a TMW Radio

CORRELAZIONI STRANE – L’Inter affronta la Lazio in semifinale di Supercoppa italiana. Secondo Massimo Brambati, la squadra di Simone Inzaghi è favoritissima ma attenzione alle possibili difficoltà: «Di sicuro l’Inter è stra-favorita, ma la Lazio potrebbe comunque metterti in difficoltà perché ha i mezzi per farlo. Può essere aggressiva, ripartire. L’Inter ha trovato difficoltà anche col Verona in casa».

TENUTA MENTALE – L’Inter è prima in classifica con la Juventus a -2 punti. Brambati ha qualche dubbio sulla tenuta mentale della squadra di Inzaghi: «Se sente la pressione? Bisognerebbe essere lì alla Pinetina. Di sicuro con lo straordinario campionato fatto, l’Inter per me non si aspettava di avere una squadra dietro a due punti e che questa poi fosse la Juventus. Può avere pressione, ma bisogna capire quanti giocatori sono abituati a certe pressioni. Certo è che l’allenatore più esperto in queste cose è quello della Juventus, perché ne ha vissute di situazioni simili».

ALLUSIONI – Poi una frecciatina rivolta a Inzaghi e a tutti gli allenatori che la scorsa stagione non sono stati in grado di tenere il ritmo del Napoli: «L’anno scorso se intervistavi a febbraio inoltrato qualche allenatore di squadre che si giocavano qualcosa di importante, diceva che il Napoli è andato troppo forte. Quest’anno l’Inter va forte lo stesso e ha dietro a due punti la Juventus, quindi è possibile mantenere lo stesso ritmo».