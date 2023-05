Brambati insiste: «Inter, meriti ma sorteggio Champions League fortunato!»

Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, si è espresso sull’Inter, attesa dall’Euroderby di ritorno contro il Milan. L’ex calciatore ritiene che la squadra nerazzurra sia stata fortunata nei sorteggi europei

FAVOREVOLE – Queste le considerazioni di Brambati: «Inter in ripresa? Io mi domando di prima, non di adesso. Era prima che l’Inter con quell’organico non andava a regime giusto. Ora sì invece. Tra l’altro si ha fatto 7 vittorie, ma analizziamo con chi le ha fatte. Sono coincise con i quarti di finale con un sorteggio Champions a dir poco favorevole di tutte le italiane. L’Inter ha avuto sempre un organico all’altezza, che non doveva finire a 20 punti dal Napoli. Con tutto che diamo i meriti agli azzurri ma non è possibile siano a questa distanza. Secondo me l’Inter è mancata, ed i dirigenti lo sanno, e Marotta lo ha sottolineato a più riprese. E vero che ci sono i meriti per essere arrivati alle soglie di una finale di Champions League, ma è anche fortunato il sorteggio. Se avesse incontrato Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid staremmo parlando di altro».