Brambati: «Gol Danilo? Se lo annulli dai rigore! Inter, non so cosa manchi»

Brambati ritiene sbagliata la lettura di Var arbitro sul gol annullato a Danilo in Juventus-Inter. Bisognava dare rigore! Poi sempre in collegamento su Tmw Radio si interroga sui nerazzurri

GOL ANNULLATO − Massimo Brambati fa la sua personale moviola sul 2-0 annullato a Danilo: «Se annulli il gol dai rigore, perché è trattenuta. Un gol così non lo annullo mai, non è lui che dà la spinta, ma è tenuto da quello dell’Inter. O lo convalidi o dai rigore per l’evidente trattenuta. Per me hanno fatto una cavolata ulteriore decidendo al VAR per il tocco di mano e quindi l’annullamento. Un difensore che fa la stessa cosa in area diamo rigore? Per me anche in quel caso non lo è».

IN LOTTA − Brambati ritiene entrambe le squadre comunque in corsa per lo Scudetto: «La Juventus, perché a gennaio avrà davvero una rosa nuova con tanti rientri. Se tornassero tutti al top? Dell’Inter ripeto che ha un organico top, c’è qualcosa che non va con squadre di un certo livello. Non riesco a capire cosa manca».