Brambati: «Fossi in Inzaghi non andrei in Arabia Saudita!»

Massimo Brambati crede che Simone Inzaghi rimanga ancora all’Inter per la prossima stagione. L’intervento su TMW Radio riguarda il futuro dell’allenatore.

CICLO FINITO? – L’Inter di Simone Inzaghi sabato giocherà la sua seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni. Nell’occasione precedente il Manchester City ebbe la meglio sui nerazzurri vincendo per 1-0 grazie al gol di Rodri. Stavolta la squadra del piacentino affronterà il Psg con la possibilità di cancellare quella notte da incubo ad Istanbul. Nelle ultime ore si è parlato anche del futuro dell’allenatore e dei giorni successivi alla partita, Massimo Brambati è sicuro e ne parla in questo modo su TMW Radio: «L’Inter è da svecchiare. Non dico che il ciclo sia finito, ma ci sono dei giocatori sopra i 30 anni o vicini, quindi va un po’ ringiovanita la rosa. Inzaghi credo che alla fine ha tutto l’appoggio da parte di Marotta e società. Ma nel calcio non mi sorprende più niente. Io fossi in lui non andrei mai in Arabia Saudita, ma alla fine credo che rimarrà, perché non credo che l’Inter o lui, a seconda del risultato di una partita, possa cambiare qualcosa. Ho sentito di una voce di Inzaghi alla Juve, non mi sorprenderebbe nulla»