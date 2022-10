Brambati duro su Fiorentina-Inter: «Sopruso! Il VAR è una buffonata»

Non si placano le polemiche dopo Fiorentina-Inter di sabato sera, come sempre accade quando di mezzo ci sono i nerazzurri. Anche Massimo Brambati ha voluto, tramite le frequenze di TMW Radio, unirsi al coro di voci che hanno criticato Paolo Valeri e il VAR dopo gli episodi della gara.

SOPRUSO – Quando di mezzo c’è l’Inter, le polemiche si amplificano sempre oltre misura. Poco importa se in stagione (e anche nella partita contro la Fiorentina) siano già stati diversi gli sfavori subiti. Tra i tanti che hanno parlato, anche l’ex calciatore Massimo Brambati ha commentato quanto accaduto: «Credo che alla Fiorentina sia stato fatto un sopruso. E’ stato fatto un errore evidente, manca un rosso sul rigore dato a Bonaventura. Io ripeto: che ci sta a fare il VAR? Ormai è una buffonata. Il problema dell’Inter, inoltre, è che c’è qualcosa che non va. Una squadra così non può prendere tutti quei gol».