Brambati: “Eriksen? Dubbi. Non so se avesse tante offerte dai top club”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di “TMW Radio” di Christian Eriksen, ultimo acquisto dell’Inter nel mercato di gennaio. Sono molti i dubbi espressi da Brambati.

DUBBI – Massimo Brambati nutre dei dubbi su Christian Eriksen. Secondo l’ex calciatore, oggi procuratore, sul calciatore probabilmente non c’erano dei top club. Dubbi anche sul possibile rendimento, visto il difficoltoso passaggio tra Premier League e Serie A: «Eriksen? È un grande acquisto dell’Inter. Siamo proprio sicuri però che il danese avesse così tante offerte, visto che era in scadenza di contratto? Visto che da febbraio avrebbe potuto firmare per tantissime squadre. Si parlava di Manchester City, Barcellona, Real Madrid, la stessa Juventus. Il merito di Marotta è di aver insistito a gennaio. Mi dicono che avesse la necessità di lasciare Londra, forse per qualche motivazione personale. Era così ambito? Nel nostro campionato vediamo Ramsey, dipinto come grande acquisto della Juventus sta e che veniva dalla Premier, sta facendo molta fatica. Così come Emre Can, che oggi è quasi ai margini del progetto. Ha fatto bene ma non ha mai entusiasmato. Ci sono dei dubbi».