Brambati: «Dzeko? Stridono le parole di Inzaghi. Calo Inter colpa sua»

Brambati ce l’ha con Inzaghi per diversi motivi. L’ex difensore, ospite della trasmissione Maracanà su TMW Radio, se la prende col tecnico sia per le scelte delle ultime partite dell’Inter sia per certe dichiarazioni.

ERRORE GRAVE – Per Massimo Brambati ieri Torino-Inter è stata condizionata: «Parlavo con un addetto ai lavori e dicevo che quel rigore, senza il VAR, il più scarso arbitro degli anni Ottanta l’avrebbe fischiato. Non voglio fare nomi. Ho incontrato arbitri fenomeni e arbitri meno bravi, ma dico che il più scarso di quegli anni senza l’aiuto di nessuno avrebbe dato quel rigore. La cosa che mi dispiace vedere, questa è una polemica che avanzo a testa bassa, che un allenatore bravo com’è Simone Inzaghi quando c’è un episodio contro fa la conferenza post-gara su quell’episodio. Quando c’è un episodio a favore non entra nella discussione, non ammette che abbia agevolato la partita dell’Inter. Poi poteva vincere 2-3, però ieri è successa una cosa di una gravità estrema, contro una squadra super penalizzata come il Torino. Inzaghi deve imparare: vada in sala stampa e dica che c’è rigore».

SCELTA DISCUTIBILE – Vista la prestazione di ieri del bosniaco Brambati ha un altro appunto: «A livello tecnico e di scelte stride un po’ quello che ha detto Inzaghi dopo Liverpool, che voleva preservare Edin Dzeko. Non mi sembra che abbia funzionato, a me continuavano a risuonare queste sue partite del dopogara. L’ha voluto preservare per Torino? Mentre guardavo la partita mi venivano in mente queste parole…»

DISCORSO APERTO – Brambati valuta il campionato: «Voglio solo ricordare che a un quarto d’ora dalla fine del derby era finito, perché l’Inter andava a +10 col recupero. Aveva chiuso il campionato, l’avevamo detto tutti. In venti minuti, secondo me anche per delle scellerate sostituzioni, ha perso la partita che ha capovolto l’inerzia. Da un campionato non dico vinto, perché mancavano ancora troppe partite, oggi si è ribaltata la situazione. Rischia di perderlo, continuo a sostenere che l’Inter sia l’organico più forte. Di chi è la colpa? Secondo me Inzaghi ci sta mettendo del suo. Non ero convinto delle scelte di Liverpool e di riproporre Nicolò Barella al posto di Marcelo Brozovic. Sta mettendo in difficoltà il ragazzo, che è in balìa di prestazioni anonime. Mi sembra che l’Inter abbia un passo diverso rispetto all’inizio del campionato, che vadano un po’ meno forte. Forse è perché giocano sempre gli stessi?»