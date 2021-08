Brambati: «Dzeko sarebbe dovuto andare al 100% alla Juventus»

Massimo Brambati, in collegamento su TMW Radio, sostiene che Dzeko prima di andare all’Inter fosse promesso sposo della Juventus per il dopo Ronaldo

RETROSCENA − Queste le parole di Brambati: «La Juventus aveva già un accordo con Edin Dzeko perché loro avevano capito che Cristiano Ronaldo voleva andare via. La cosa è stata che Dzeko ha aspettato tanto, per Ronaldo non c’era nessuna squadra che in quel momento aveva avanzato una proposta. Il bosniaco al 100% sarebbe dovuto andare alla Juventus, aveva già parlato con Massimiliano Allegri. Nel momento in cui si è fatta sotto l’Inter, lui ha tentennato per un po’ e poi non avendo risposta, ha accettato i nerazzurri».