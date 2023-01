Brambati: ««Dybala, rimpianto per l’Inter non per la Juventus!»

Anche oggi Massimo Brambati ha parlato dei temi del giorno ai microfoni di TMW Radio. L’ex giornalista ha fatto il punto anche su Paulo Dybala e sui rimpianti per l’Inter. Ma non per la Juventus

RIMPIANTI – Massimo Brambati prende ancora le parti della Juventus, questa volta per quanto riguarda la questione Paulo Dybala. Che per i bianconeri, secondo lui, non è un rimpianto. Mentre per l’Inter lo è non averlo ingaggiato. Questa la sua opinione sul tema: «La Juventus ha fatto bene a lasciarlo andare, ha fatto una scelta in base alle motivazioni che aveva il giocatore. Non poteva essere un trascinatore, era un trascinato. Deve mangiarsi le mani l’Inter, non i bianconeri che lo hanno mandato via e hanno fatto bene».