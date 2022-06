Brambati: «Dybala, non c’è la fila. All’Inter deve uscirne uno davanti»

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. L’ex calciatore ha fatto il punto sulla situazione legata al passaggio di Paulo Dybala all’Inter e sull’attacco nerazzurro.

POCA COMPETIZIONE – Così Massimo Brambati sulla situazione di Paulo Dybala e dell’attacco dell’Inter: «Non vedo tutta questa fila per averlo, il che evidenzia il fatto che non ha fatto poi così bene per avere tante pretendenti. Dobbiamo anche farcele queste domande. Se prendi certi giocatori devi far loro spazio e se hai già Lukaku e Lautaro Martinez ti ritrovi a gestire una situazione che va fatta da tecnici bravi in questo aspetto. Ora Marotta sta vedendo chi possa uscire in attacco per fargli spazio. Dzeko e Sanchez prendono 7 milioni di ingaggio. Non è facile trovare una squadra che paghi queste cifre, a meno che il bosniaco non vada alla Juventus».