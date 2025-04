Brambati: «Date via Thuram e Lautaro Martinez, vediamo se l’Inter è lì…»

Antonio Conte si è sfogato per il mercato di gennaio del suo Napoli e per ciò che è accaduto con Aurelio De Laurentiis. Massimo Brambati fa un paragone con l’Inter su TMW Radio.

PARAGONE – Massimo Brambati, cercando di spiegare l’atteggiamento di Antonio Conte, fa un paragone con l’Inter: «Lo sfogo di Conte? Secondo me era già da un po’ che si teneva dentro certe cose. Se devo dire la verità, glielo avrei sconsigliato, non per i contenuti ma per i tempi. Il contenuto lo condivido tutto. Come tempi lo avrei fatto a fine anno, ma direttamente al presidente. Ricordo che De Laurentiis a Conte ha chiesto un obiettivo, quello di rientrare in Champions dopo il decimo posto dello scorso anno. La matematica dice che manca ancora qualcosa, ma sei soprattutto in lotta per lo Scudetto nonostante la cessione di Kvaratskhelia a gennaio. Date via Lautaro e Thuram a gennaio e vediamo se l’Inter era lì…»