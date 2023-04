Brambati: «Coppa Italia vale poco, ricordo più lo Scudetto di Pioli»

Massimo Brambati non si lascia andare a elogi per Simone Inzaghi e ricorda su TMW Radio l’andamento altalenante in campionato del tecnico con l’Inter.

VALORE – La vittoria sulla Juventus ha valore? Massimo Brambati non ne è sicuro: «È un dato di fatto che l’Inter di Inzaghi è arrivata in semifinale di Champions, questo è un merito. La Coppa Italia vale poco, lo dicono i premi dieci volte inferiori rispetto al campionato. Lo dicono i dirigenti, la società, la squadra è stata costruita non per vincere la Coppa Italia. Io ricordo più lo Scudetto di Pioli che le vittorie di Inzaghi. Ancelotti ha vinto una Coppa Italia solo, Conte mai ne ha vinte. Il valore di questa competizione in alcune società è molto relativo. Il Napoli ha avuto un po’ di calo, Inter, Juventus e Milan erano attrezzate per recuperare. Per me c’è solo in ballo questa semifinale di Champions, sarà il metro di giudizio per confermare o meno Inzaghi. Marotta ha ancora giudizi dubbiosi, la discontinuità è una negatività e lo ha detto prima del match».