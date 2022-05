Brambati: «Coppa Italia, Inter favorita. Tonali o Barella? Ecco chi scelgo»

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in qualità di opinionista per commentare la finale di Coppa Italia tra Inter e Milan. L’ex giocatore ha anche espresso la sua preferenza tra Sandro Tonali e Nicolò Barella.

FINALE – Massimo Brambati ha pronosticato così la finale di domani: «Vedo leggermente in vantaggio l’Inter. Per quanto riguarda la Juventus la Coppa Italia e la Supercoppa valgono poco. Per quanto riguarda i nerazzurri invece la delusione di una possibile sconfitta in campionato non potrebbe essere mitigata da un successo domani».

DUELLO – Brambati – oltre che della Coppa Italia – ha poi risposto alla domanda sul duello tra i due centrocampisti italiani più in forma al momento: «Tonali è ovviamente migliorato ed ora è più continuo, ma al momento scelgo Barella ad occhi chiusi. Il primo è un giocatore in crescita, il secondo è un giocatore già fatto. Le scelte comunque vanno fatte nel lungo periodo».