Brambati: «Conte all’Inter è andato contro la sua storia! Ecco cosa pensa»

Conte, dopo la sconfitta del Tottenham con il Burnley, si è reso protagonista di un duro sfogo (vedi articolo). Massimo Brambati – intervenuto ai microfoni di Maracanà, su TMW Radio -, ha analizzato la situazione del tecnico tornando anche alla sua esperienza all’Inter

PENSIERI DI ADDIO – Antonio Conte inizia a fare i capricci al Tottenham che dopo la sorprendente vittoria con il Manchester City è caduto con il ben più modesto Barnley. Secondo Massimo Brambati, il tecnico pugliese vuole lasciare: «Sta pensando di andare via. Lui secondo me ha sopravvalutato una situazione non facile da gestire e i risultati non gli hanno dato una mano. Non solo in campo ma proprio a livello di risposta dei giocatori, la mentalità a una squadra e il miglioramento dei giocatori stessi non avviene in un paio di mesi. Ci vuole tempo e forse lui ha capito che c’è un margine oltre il quale non si può andare. Sicuramente c’è un po’ la delusione magari verso una situazione che si aspettava forse migliore».

CONTRONATURA – Brambati torna sull’esperienza di Conte all’Inter dandone una lettura ben precisa: «All’Inter è stata una scelta sua sia quella di andare che quella di lasciare, ha reputato chiusa l’esperienza in nerazzurro per una serie di motivazioni. Ricordiamoci che non era un allenatore qualsiasi, è andato all’Inter andando contro la sua storia. Lui è stato, e lo è tuttora, il rappresentante dello spirito juventino. Naturalmente andare all’Inter è stato come andare contro questo suo spirito, quindi non è stato facile per lui. Poi non banalizziamo le cose sui soldi, quei soldi li avrebbe presi da qualsiasi parte. Ha fatto una cosa contro la sua natura e anche a mio avviso per dimostrare alla Juventus che qualcuno aveva sbagliato a fare delle valutazioni su di lui, soprattutto nel momento in cui è andato via Massimiliano Allegri. Lì la cosa più normale e giusta era riportare Conte, era libero e lo avresti tolto all’Inter. La proprietà non ha badato all’interesse ma all’orgoglio. E quindi Conte ha detto ‘vado dai nemici storici a vincere e poi me ne vado’».