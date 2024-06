Brambati ha visto altre partite: «Bastoni? Non può fare certi errori»

Massimo Brambati sembra non aver visto proprio bene la partita tra Italia e Albania. L’opinionista su TMW Radio fa riferimento ad Alessandro Bastoni, sbagliando però probabilmente qualcosa.

DIFESA – Contro l’Albania l’Italia ha sofferto difensivamente in qualche occasione. Alessandro Bastoni è stato comunque tra i migliori in campo, risultando tra l’altro decisivo anche con un gol. Massimo Brambati sembra aver visto un’altra partita e dice: «La difesa dell’Italia? L’ultima occasione dell’Albania, che vede Donnarumma salvarci, è un grandissimo errore di piazzamento di Calafiori e Bastoni. Soprattutto Bastoni, che ha esperienza internazionale, non deve fare certi errori. Una cosa del genere mi ha lasciato perplesso».

Bastoni, ma anche Barella. Il commento di Brambati su Spagna-Italia

SFIDA – Alle ore 21 ci sarà Spagna-Italia, Bastoni sarà titolare. Brambati ne ha parlato in questo modo: «È una partita difficile, quando affronti gli spagnoli è sempre complicato. A me farebbe molto piacere se vincesse l’Italia, anche perché Luciano Spalletti è un amico, un allenatore bravo e una persona molto sensibile. Morata è bravo a fare movimenti come quelli ed è bravo a far uscire i centrali per poi far entrare gli esterni o i centrocampisti. Barella ci dovrà guidare, perché è diventato leader in questa squadra».