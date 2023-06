Brambati avvisa l’Inter: «Manchester City ora cinico! Guardiola ha capito…»

Massimo Brambati, sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato di Manchester City-Inter la finale di Champions League in programma sabato

DECISIVO – Queste le parole di Brambati: «Manchester City-Inter? Dzeko dal 1′. È più facile far fuori Lukaku che Dzeko in una finale. Ad oggi il belga abbasserebbe più la testa in caso di una panchina. Lukaku sta bene ora ma quanto è stato fuori? E Dzeko si è portato dietro il peso di tutto l’attacco per molto tempo, tenerlo fuori sarebbe difficile. Sarebbe un segno di riconoscenza per lui per quanto fatto. E poi Lukaku è stato più decisivo dalla panchina rispetto al bosniaco. Punterei sull’Inter? Loro sono abituati a queste partite, la cosa che mi preoccupa di più è che il City è diventato cinico. Magari vince in modo striminzito ma è un segnale. Guardiola ha capito forse che non serve dominare per forza. Oggi ha un’alternativa davanti devastante come Haaland, che gli permette di andare sugli esterni o far salire la squadra»