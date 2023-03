Brambati attacca: «Inzaghi, comunicazione sbagliata! Da Marotta…»

Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato così la sconfitta dell’Inter contro la Juventus per 0-1. L’ex calciatore è ancora una volta critico nei confronti di Inzaghi

SFOGO – Queste le parole di Massimo Brambati: «Inzaghi? Le partite di campionato sono state 27, ne hai perse 9 e siedi sulla panchina dell’Inter. E abbastanza svilente presentarsi dopo una gara che hai perso, secondo me meritatamente, contro gli acerrimi nemici e ti presenti con un fallo a centrocampo da cui poi scaturisce il gol di cui non ci sono immagini chiare, ma tu ti presenti con un gol preso al 27′ del primo tempo dopo che poi Szczesny ha fatto due parate in tutta la partita. Tu devi giustificare la tua posizione di classifica. Intanto i quarti di finale per l’Inter non è storia, questo è un inciampo della comunicazione. La storia dell’Inter è vincere i trofei, non difendere un secondo posto in conferenza stampa. La comunicazione di questo allenatore è completamente sbagliata e sia dettata da un focus che ha su se stesso e non verso la squadra o la società o i tifosi. Un allenatore ci deve spiegare come mai con un organico così in campionato oggi, senza il -15 della Juventus, saresti quarto».

FUTURO – L’ex calciatore si esprime sul possibile futuro di Inzaghi: «Logico che la Champions League potrebbe essere un termometro. Io però annuso un qualcosa di strano innanzitutto quando Inzaghi fa delle dichiarazioni in cui, dopo il passaggio del turno, non cita mai la società. Marotta ha attaccato almeno un paio di volte l’allenatore e di solito non lo fa mai, anzi li difende. Ad ora non mi sembra che sia intervenuto sulla questione che ieri sembrava la pietra dello scandalo, il presunto fallo di Rabiot. La società poteva prendere posizione, due indizi fanno una prova»