Brambati assurdo: «Allegri nel 2023 per me fa meglio di Inzaghi!»

Dichiarazioni piuttosto particolari da parte di Brambati, nell’ultimo giorno del 2023. Riepilogando l’anno che si sta per chiudere, l’ex calciatore ritiene che Allegri abbia fatto meglio di Inzaghi. Pur senza aver vinto nulla.

IL PARAGONE – L’Inter chiude il 2023 in testa alla Serie A, dopo aver vinto Supercoppa Italiana e Coppa Italia. La Juventus, invece, oltre a finire l’anno con zero titoli è a -2 e non fa le coppe. Ma Massimo Brambati, a Maracanà su TMW Radio, ha una visione diversa: «Secondo me la Juventus ha questa compattezza e questo spirito che potrebbero essere una carta vincente. Non so se il “vincente” può essere arrivare allo scudetto: mi sembra tanto. Dipende da gennaio e da cosa faranno le altre squadre nelle coppe. Massimiliano Allegri meglio di Simone Inzaghi nel 2023? Per me sì. Allegri sta zitto, non dice niente, continua ad andare avanti e fa risultati. Quell’altro (Inzaghi, ndr) si è fatto male Juan Guillermo Cuadrado e gli hanno già preso un altro (Tajon Buchanan, ndr). Come risultati Inzaghi è al terzo anno all’Inter: la finale di Champions League è importante, ma non ha alzato la coppa. Lo scudetto una volta se l’è fatto rubare dal Milan, l’altra volta il Napoli aveva una squadra inferiore e l’Inter non è mai entrata in gioco».

LA CRITICA – Brambati ne ha per tutti, dopo la valutazione Allegri-Inzaghi. Se la prende anche con Francesco Acerbi: «Si vede che ha fatto un’invasione di campo, non ha detto neanche le cose come stanno. L’Inter non ha preso solo parametri zero: sono stati spesi soldi. Ha preso in esame acquisti che la Juventus ha fatto due anni fa: i giocatori, finché giocano, non devono fare queste dichiarazioni. Sostituirsi a dichiarazioni che dovrebbero fare i dirigenti della propria squadra mettono in difficoltà anche gli stessi dirigenti».