Brambati: «Allegri credeva a scudetto. Con l’Inter un indizio»

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare l’operato di Massimiliano Allegri alla Juventus. L’ex giocatore e attuale procuratore ha sottolineato come fino alla gara contro l’Inter, i bianconeri credessero alla rimonta scudetto.

RIMONTA SPEZZATA – La Juventus credeva allo scudetto. Questo, in sintesi, il pensiero di Massimo Brambati. Che ha sottolineato quando la rimonta si è definitivamente spenta: «Credo che Allegri dovrebbe ricordarsi bene che alla Juve la cosa più importante è vincere, ma forse lo ricorda quando gli fa comodo a lui. Capisco tutte le defezioni che ha avuto, ma dipende anche dalla scarsa preparazione atletica. C’è qualcosa che non va sotto questo aspetto. Se poi dice che con l’Inter ha perso lo Scudetto vuol dire che allora ci credeva e ha riconosciuto che gli acquisti di Zakaria e Vlahovic potevano essere i presupposti per una grande impresa».