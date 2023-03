Brambati: «Acerbi titolare nell’Italia è una sconfitta! Mancini…»

Massimo Brambati attacca duramente le scelte di Roberto Mancini, soprattutto quelle di formazione fatte nel corso della sosta, citando in particolare il difensore dell’Inter Francesco Acerbi.

IN DIFESA – Massimo Brambati critica le scelte, di formazione e non, dell’Italia di Roberto Mancini: «Le convocazioni? Nessun ct ha mai accontentato tutti, quindi vado oltre questa polemica. Mi domando: un calciatore che milita nel Tigre, squadra di mezza classifica argentina, abbiamo bisogno di un giocatore del genere? Oppure non si può scovare qualcosa di simile in Italia? I centrali difensivi, per me vedere ancora Acerbi lì è una mezza sconfitta. E poi non convocare Zaccagni mi sembra incredibile».