Brambati accusa: «Infortunio Lukaku, medico Inter lo sapeva! Ritorno affrettato»

Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’infortunio di Romelu Lukaku e più in generale del suo ritorno all’Inter in questa stagione, caratterizzato dall’infortunio. Poi l’ex giocatore svela un retroscena clamoroso legato al medico dell’Inter.

RITORNO AFFRETTATO – Brambati parla dell’attaccante belga svelando un retroscena curioso: «Romelu Lukaku è tornato con una situazione fisica precaria, che poi si è concretizzata con l’infortunio da cui non riesce a uscire. L’Inter ha fatto una scommessa e può ancora vincerla da gennaio in poi. Nel periodo in cui Lukaku era pronto a rientrare contro la Fiorentina, ho incontrato il medico dell’Inter che è un mio amico, Piero Volpi, e su Lukaku mi disse che al 50% si sarebbe rifatto male. Quindi non capisco come mai sia stato affrettato questo rientro, per poi avere questa ricaduta. Tra l’altro anche quest’anno è arrivato in sovrappeso».