Braithwaite: «Eriksen, importante che stia bene. Giocherò per Christian»

Martin Braithwaite, attaccante del Barcellona e della Danimarca, ha parlato alla stampa sul compagno di nazionale Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter.

PENSIERI – Queste le parole alla stampa rispondendo a TV 2 SPORT da parte di Martin Braithwaite, attaccante del Barcellona e della Danimarca, sui suoi pensieri su Christian Eriksen, centrocampista danese dell’Inter, quando gli è occorso il malore. «Sto cercando di fare l’unica cosa che posso per aiutarlo in quel momento. Sono migliorato da quando è successo. La cosa più importante è che Christian stia bene».

MOTIVAZIONE – Braithwaite sulla partita di giovedì contro il Belgio. «Non ho alcun dubbio che giovedì vedrai qualcosa di speciale al Parken. Non solo dai giocatori, ma da tutte le persone. È qualcosa che non vedo l’ora e la userò sicuramente come motivazione per uscire e giocare per Christian».

RITIRO – Braithwaite sull’ipotesi ritiro della Danimarca dopo il malore occorso ad Eriksen. «Arrivano tanti pensieri. Il calcio non è la prima cosa a cui pensi quando accade una cosa del genere».

TERZA OPZIONE – Braithwaite sulla partita ripresa contro la Finlandia ripresa qualche ora dopo il malore di Eriksen – stando alla UEFA – su richiesta dei giocatori. «In quella situazione, ovviamente, si sarebbe voluto che ci fosse una terza opzione. Non vuoi uscire a giocare in quel momento. Sapevamo tutti molto bene che non ci sarebbe stato sonno la notte. Il giorno dopo non è stata affatto un’opportunità per noi di uscire a giocare».

Fonte: sport.tv2.dk – Frederik Lange