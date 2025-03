Braida racconta Galliani e Marotta: «I migliori. Rivali e amici: incredibile!»

Inter-Monza è anche la sfida tra il presidente Giuseppe Marotta e Adriano Galliani, storici dirigenti italiani. In pochi li conoscono come Ariedo Braida, protagonista di un’intervista al collega Ivan Cardia nell’edizione odierna di Tuttosport.

AVVERSARI E AMICI – Braida parla così del rapporto tra Marotta e Galliani: «Senza dubbio che siano i migliori dirigenti sportivi italiani di sempre. Hanno espresso il meglio di questo mondo: competenza, stile, garbo. Poi ognuno ha i suoi modi: non siamo tutti uguali, non siamo tutti perfetti. Qualche difetto ce l’abbiamo tutti, però si parla di due dirigenti di altissimo livello. Ci vorrebbero più persone come loro, merce rara nel calcio di oggi. Rivalità e amicizia? Beh, la rivalità è stata sempre e solo sportiva: parliamo di persone che si vogliono bene e si rispettano, vanno anche spesso a cena insieme. Gente di livello: c’è dietro una grande scuola, di vita e di calcio. Due personaggi incredibili».

Inter-Monza le qualità di Marotta e Galliani

QUALITÀ – Braida continua a parlare di entrambi, più pregi che difetti: «Un colpo invidiato a Marotta? Io per carattere guardo sempre avanti. Ci sono sempre dei giocatori che avresti potuto prendere e non hai preso, capita. Se fai bene il tuo lavoro, non devi avere paura: se un altro è più bravo, amen. Devi fare ciò che talento, intuito e sensibilità ti consigliano. Il calcio è fatto di grandi colpi e di bluff, capitano a tutti. Galliani ha una grandissima abilità nel negoziare, cosa molto complicata. E una grande capacità nel gestire una società di calcio, come Marotta che ha una capacità incredibile di fare sintesi. Hanno approcci diversi, ma entrambi raggiungono gli obiettivi. Le loro carriere parlano per loro».

Fonte: Tuttosport – Ivan Cardia