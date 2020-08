Braida: “Messi-Inter? Un Re a Barcellona, difficile si muova! Nel calcio…”

Condividi questo articolo

Messi sogno possibile per l’Inter? Braida – intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” -, sfruttando la sua conoscenza dell’ambiente Barcellona, fornisce un chiaro punto di vista. Di seguito le sue dichiarazioni

RE – Lionel Messi potrà mai lasciare Barcellona e approdare all’Inter? Ariedo Braida dà una chiara risposta: «Messi? È magico perché può inventare in qualsiasi momento, molti giocatori sono bravi ma lui davvero è speciale. Può segnare come e quando vuole. Come lui ne nasce uno ogni 30 anni. Stravedo per lui, è un grandissimo. Messi all’Inter? Per come lo conosco io, sarà difficile che si muova dal Barcellona. Lì è il Re, è amato dalla città intera. Il Museo, gli store, tutti comprano le cose griffate Messi. Non mi sento di escluderlo, tutto è possibile nella vita e nel calcio».

Fonte: kisskissnapoli.it