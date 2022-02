Braida: «Marotta dove va, fa bene. In Italia però anche poca competenza!»

Beppe Braida, ex dirigente di Barcellona e Milan, ha espresso su Rai Sport parole di elogio nei confronti dell’AD dell’Inter, Marotta. Poi, tira una stoccatina anche ad alcune dirigenze italiane

GRANDE DIRIGENTE − Le parole di elogio di Braida nei confronti dell’AD dell’Inter: «Beppe Marotta? Conosciuto quando faceva il raccattapalle nel Varese negli anni 70′. Persona capace, dove è andato ha fatto cose eccellenti. Conosce il calcio e sa come lavorare nel calcio. In Italia, in molte occasioni c’è però una mancanza di competenza in molto dirigenze».