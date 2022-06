Braida: «Lukaku è capace di farti vincere le partite, è quello di due anni fa»

Il ritorno di Lukaku all’Inter è diventato ufficiale da poche ore. Operazione incredibile dal Chelsea sulla formula del prestito. L’elogio dell’ex dirigente del Milan, oggi alla Cremonese, Braida da Rimini

GIOCATORE IMPORTANTISSIMO − Ariedo Braida su Sportitalia mercato non ha dubbi sul ritorno all’Inter di Big Rom: «Romelu Lukaku? Quando arrivò il primo anno dissi per me cambierà gli equilibri, è un giocatore importantissimo. Un giocatore capace di farti vincere le partite. Secondo me è rimasto quello di due anni fa, quindi, farà molto bene ancora all’Inter. Da milanista, ovviamente, spero che continui a vincere ancora il Milan».