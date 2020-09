Braida: “Inter, la scelta di Vidal e non Tonali ha un obiettivo preciso”

Ariedo Braida

Braida, ex dirigente fra le altre di Milan e Barcellona, è stato ospite di “Tiki Taka” su Italia 1. A suo avviso le scelte di mercato dell’Inter, che ha scartato Tonali per prendere Vidal, hanno un intento ben preciso per quanto riguarda la stagione appena iniziata.

SCELTA PRECISA – Per Ariedo Braida l’Inter deve puntare tutto sulla vittoria di questa Serie A: «È chiaro. Sicuramente, in questo momento, per l’Inter l’obiettivo sarà quello. Perché la scelta di aver preso Arturo Vidal, e non Sandro Tonali da quello che si vedeva, è proprio questa: Vidal dà garanzie di un certo tipo che in questo momento Tonali non poteva dare. È evidente che lui (Antonio Conte, ndr), nella sua testa, dice che quest’anno deve vincere lo scudetto».