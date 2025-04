Braida: «Inter, il Barcellona non è imbattibile! Ma attenzione»

L’ex dirigente di Milan e Barcellona, Ariedo Braida, intervenuto su Rai Radio 1, ha parlato anche della sfida tra l’Inter e i blaugrana, con in palio il pass per la finale di Champions League.

CONSIGLIO – Ariedo Braida, intervenuto oggi a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, tra i tanti temi toccati dal suo ex Milan al Napoli di Antonio Conte, anche un passaggio sull’Inter di Simone Inzaghi che settimana prossima sfiderà il Barcellona in semifinale di Champions League. Queste le sue parole: «Passaggio in finale? Nel mio periodo il Barcellona era una grandissima squadra. Adesso invece è una buona squadra, ma è battibile. In difesa non sono insuperabili, anche se in attacco hanno la qualità con grandissimi giocatori che sanno inventare le cose nel momento più difficile».