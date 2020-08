Braida: “Conte, situazione molto complicata. Inter in Europa League…”

Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, ha parlato a “Sky Sport” della situazione attuale in casa Inter e della situazione che si è scatenata in seguito alle parole di Antonio Conte dopo la partita vinta contro l’Atalanta.

SITUAZIONE COMPLICATA – Ariedo Braida ha parlato della situazione attuale in casa nerazzurra, specialmente analizzando le possibilità di tornare a lottare per lo scudetto e le parole del tecnico: «La storia del calcio italiano dice che lo scudetto se lo sono praticamente sempre giocato Juventus, Milan e Inter. Mancando le milanesi, i bianconeri hanno dominato negli ultimi 9 anni, ma dall’anno prossimo secondo me sarà diverso. Lo sfogo di Conte? Guardare a casa d’altri è difficile, ma sicuramente è una situazione molto complicata. L’Inter ha fatto bene, ha avuto momenti alterni, ma il buon finale avuto può dare quell’entusiasmo e quella voglia per far sì che si possano vincere le partite. Il calcio ha spesso bisogno di voglia di determinazione e voglia di vincere».

