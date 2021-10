Brahim Diaz sfida l’Inter: «Obiettivo scudetto, noi siamo il Milan!»

Brahim Diaz, numero 10 del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Marca lanciando ulteriormente la sfida all’Inter per la lotta allo scudetto.

SFIDA SCUDETTO – Brahim Diaz non si nasconde per la lotta scudetto, lanciando la sfida ai campioni d’Italia dell’Inter. Queste le sue parole sulla questione: «Abbiamo iniziato molto bene e lo scudetto è un obiettivo, perché noi siamo il Milan. Dobbiamo scendere in campo partita dopo partita con questa attitudine. Ognuno di noi porta il suo contributo, il gruppo è molto unito. La Serie A è un campionato molto competitivo».