Brahim Diaz – centrocampista del Milan -, intervenuto ad “A Diario” sulle frequenze dell’emittente spagnola Radio MARCA, ribadisce la convinzione di poter lottare per lo scudetto insieme all’Inter

OBIETTIVO SCUDETTO – In Spagna seguono con molta attenzione l’evoluzione della Serie A e Brahim Diaz aumenta l’interesse con le sue dichiarazioni: «Sta andando tutto abbastanza bene a San Siro. Il rapporto con Zlatan Ibrahimovic è fenomenale. Pretende il massimo e tira fuori il meglio di te. Averlo nello spogliatoio è un onore! Raggiungere l’Inter? Dobbiamo concentrarci su noi stessi. Il Milan deve vincere le restanti partite. Abbiamo costruito una squadra che unisce i giovani ai giocatori più esperti. Continuiamo così per raggiungere gli obiettivi e lottare per la Serie A. Mi piace la pressione e conosciamo già che società è il Milan. Sono molto felice di indossare questa maglia e farò del mio meglio». Queste le parole di Brahim Diaz, che è sulla stessa linea dei compagni pronti a battagliare con l’Inter (vedi articolo).