Brahim Diaz ammette: «La vittoria sull’Inter ha dato fiducia e altro»

Inter-Milan 1-2 del 5 febbraio, purtroppo, è stata la svolta della Serie A: in positivo per i rossoneri, in negativo per i nerazzurri. Lo ammette anche Brahim Diaz, intervistato da Sky Sport dopo lo 0-1 di Cagliari (vedi articolo).

DISTACCO ALLUNGATO – Brahim Diaz parla delle possibilità di titolo del Milan e fa un’ammissione: «Noi, come ho detto, giochiamo partita dopo partita. Facciamo quello che dobbiamo fare e che il mister ci dice. Siamo una squadra di qualità, di grande lavoro, per chi entra e chi gioca. Era una grande partita quella con l’Inter, abbiamo vinto e ci ha dato fiducia e autostima per essere qua. Ora dipende tutto da noi, dobbiamo giocare e vincere partita dopo partita».