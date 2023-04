Braglia: «Vicario merita una big! Per l’Inter sarebbe grande acquisto»

Simone Braglia sulle frequenze di TMW Radio ha parlato di Vicario, portiere dell’Empoli. L’ex estremo difensore ritiene che sarebbe il profilo giusto per l’Inter

CONSIGLIO – Questa l’analisi di Braglia: «Vicario? La continuità è la sua migliore caratteristica. E’ un portiere maturo, che ha fatto delle sue caratteristiche di background di carriera un escalation. Lo seguo da tempo, secondo me merita una grande squadra per il valore che ha dato nelle sue prestazioni. E per quello che sono le sue caratteristiche tecniche che ha. La freddezza, la tecnicità, il fatto di come esce. Io credo che è uno dei portieri più perfetti che la Serie A ha in questo momento. Forse meglio di Donnarumma. Quale squadra ideale? La squadra più appropriata per Vicario è una big, io credo che l’Inter se dovesse acquistarlo farebbe un grande acquisto. Bisogna che tuteli il patrimonio che è di indiscutibile valore, duraturo».