Braglia sorprende: «Napoli favorita per lo scudetto sull’Inter!»

Simone Braglia, ex portiere, sorprende per il suo parere sulla lotta scudetto. Il Napoli sopra all’Inter secondo l’attuale opinionista su TMW Radio.

SCUDETTO – Simone Braglia sorprende sulla lotta al primo posto in questo finale di stagione: «Dire che la Juventus può essere fuori dalla lotta al titolo al 100% no, ma davanti ci sono tre squadre più costanti. Il calcio però è bello perché è vario, ma vedo difficile che la Juventus possa rientrare. Io considero sempre il Napoli favorito, perché pure in emergenza ha colto un grosso risultato con l’Inter. E soprattutto per il modo in cui è arrivato».

Inter, Braglia e la squadra in Champions League

CHAMPIONS LEAGUE – Domani alle ore 18.45 ci sarà l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Al de Kuip i nerazzurri si giocano il futuro nel percorso europeo. Braglia ha fiducia e aggiunge il suo giudizio sul probabile portiere titolare in Olanda: Feyenoord-Inter? La rosa è la migliore qualitativamente parlando, ma è all’osso, visti i tanti infortuni e impegni che ci sono ora. Martinez è stata una rivelazione, e non credevo. Ma ha un allenatore dei portieri con un’esperienza incredibile e il merito è il suo. Io non rischierei e farei giocare Martinez. E’ un ruolo delicato, quindi…»