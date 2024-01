Braglia: «Scudetto? Lotta fra Inter e Juventus! Milan fuori»

La corsa scudetto in Serie A vede protagoniste l’Inter capolista e la Juventus a -2. Il Milan, distante nove punti dalla vetta, secondo l’ex portiere Braglia non ha possibilità di rientrare nella lotta

FUORI – L’opinione di Braglia, a TMW Radio, sulla lotta scudetto in Serie A: «A mio modo di vedere il Milan per il discorso Scudetto è fuori proprio. Inter e Juve non molleranno fino alla fine, non vedo come il Milan possa rientrare, visto che non ha continuità. Ci vuole un Leao diverso e dei leader che possano trascinare».