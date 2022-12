Braglia: «Marotta, nessuno ha potenzialità Juventus! Situazione all’Inter…»

Marotta è sulla bocca di tutti per via dei rumors riguardanti un suo eventuale ritorno alla Juventus. Secondo Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il dirigente può lasciare l’Inter per via della complicata situazione societaria dimenticando quello che potrebbe succedere ai bianconeri

BLASONE – Giuseppe Marotta sta facendo parlare molto di sé per via dei rumors su un suo eventuale ritorno alla Juventus. Secondo Simone Braglia il dirigente può dire addio all’Inter per via di una situazione societaria complicata, dimenticando i recenti fatti in casa bianconera: «Io lo avevo detto un po’ di tempo fa, se la Juventus vuole riprendere quello che ha perso in termini di credibilità può farlo solo con due persone. Queste due persone possono risollevare il blasone della Juventus anche a livello europeo. Dal punto di vista tecnico e amministrativo sono da una parte Marotta, che è il numero uno da un punto di vista dirigenziale anche a livello internazionale, e dal punto di vista tecnico Antonio Conte che reputo più leader di Massimiliano Allegri. Dico che Marotta se va via dall’Inter è anche per la situazione societaria che ha oggi. In Italia non ci sono società con le potenzialità della Juventus».