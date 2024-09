Braglia: «Inter una delle top-5 in Europa. Frattesi non cambi!»

Le partite di Davide Frattesi in Nations League hanno generato sempre più malumori in Italia riguardo al suo impiego con l’Inter. Simone Braglia però si sofferma su altro su TMW Radio.

NAZIONALE – Davide Frattesi è un giocatore sensazionale e questo lo sta dimostrando partita dopo partita. Il centrocampista dell’Inter è il più prolifico dell’Italia sotto la gestione Luciano Spalletti: 6 gol in 15 gare, 2 nelle ultime con Francia e Israele. Gli Europei sono stati una macchia, ma il calciatore ha subito cancellato quel pessimo ricordo. Ora è pronto per ricominciare a giocare con l’Inter, oggi è tornato ad allenarsi per la prima volta con la squadra di Simone Inzaghi.

Frattesi, si ritorna alle polemiche con l’Inter: Braglia risponde

CLUB – Il tema più caldo ora torna ad essere il suo impiego con la maglia nerazzurra. Simone Braglia dice a riguardo: «L’Inter la considero una delle migliori 5 a livello europeo, trovare una squadra diversa dove può vincere qualcosa è difficile. E’ vero, da giocatore forse il fatto di giocare non spesso può mettere malumori, ma oggi come oggi non cambierei». L’ex portiere perciò consiglia a Frattesi di non spingere per un’eventuale cessione. Dovrà giocarsi le sue possibilità in uno dei club più importanti ora nel mondo, a Monza potrebbe già esserci l’occasione.