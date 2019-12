Braglia: “Inter, rosa di tutto rispetto. Non credo che il Genoa possa vincere”

Inter-Genoa, in programma domani alle ore 18:00 a San Siro, si avvicina. Nel corso di questi giorni vi è stata una piccola polemica sulla designazione arbitrale di Luca Pairetto per la partita dei nerazzurri. Simone Braglia, ex portiere oggi dirigente sportivo, sulle frequenze di “TMW Radio”, ha parlato dell’imminente sfida di campionato fra le due compagini, individuando i nerazzurri come favoriti. Una battuta inoltre a smorzare le polemiche sull’arbitro.

MOTIVAZIONI – L’Inter è nettamente favorita nella sfida contro il Genoa, ne è convinto Simone Braglia: «Designazione di Pairetto in Inter-Genoa? Lui chi che sia conta poco. I valori in campo poi sono quelli. Il calcio è fatto di motivazioni. Quando ci sono casini negli spogliatoi i risultati non possono arrivare. L’Inter è in un momento, nonostante l’emergenza infortuni, in cui è stata prima in campionato ed ha una rosa è di tutto rispetto, non c’è paragone con quella dei rossoblù. Poi se ci mettiamo le problematiche in casa Genoa, della società e della rosa. Non vedo come quest’ultima possa fare risultato».