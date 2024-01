Braglia: «Inter, Inzaghi merita umanamente! Allegri più navigato»

Inter e Juventus si stanno contendendo lo scudetto, con i nerazzurri che frenando a Genova hanno permesso ai bianconeri di riportarsi a -2 dalla vetta. Intanto Braglia, intervenuto a TMW Radio, vede la squadra di Allegri più completa in un fattore. Poi un commento sui meriti umani di Inzaghi

RICAMBI – Inter e Juventus si stanno contendendo lo scudetto. Secondo l’ex portiere Simone Braglia, la squadra di Massimiliano Allegri è più completa nei ricambi: «Cosa manca alla Juventus per competere con l’Inter? Se Exor aprisse i cordoni della borsa, la Juventus può davvero intervenire sul mercato per risolvere la situazione. Ma ha una programmazione basata sui giovani che è un esempio per tutti ormai. Dall’altro lato dico che la Juventus è più completa anche per ricambi, ma manca negli attaccanti, che non si sono ancora completamente sbloccati».

MODELLO – I soli due punti di distacco dall’Inter secondo Braglia dipendono dal miglioramento avvenuto all’interno della società bianconera: «Come mai solo a due punti dall’Inter? Nella Juventus, diversamente dall’anno scorso, c’è un impianto societario diverso. Lo staff non è più lo stesso e quindi alla lunga in uno spogliatoio fa una grande differenza. Vediamo nel Milan, nel Napoli: dove è cambiato qualcosa ci sono problemi di spogliatoio. Mi piace il modo di gestire della società Juve, è tornata ai tempi di Gianni Agnelli o Marotta. E credo che sia il modo di gestire una società modello anche per gli altri».

MERITI DIVERSI – Per finire, un commento sui meriti dei due allenatore: «Tra Allegri e Inzaghi chi merita di più adesso? Tutti e due gli allenatori hanno dei grandi meriti per i risultati ottenuti, ma per motivi diversi. Allegri è molto più navigato, Inzaghi però dal punto di vista umano ha i suoi meriti. Ovviamente i meriti vanno anche a chi ha tolto dei giocatori che non tenevano compatto il gruppo».