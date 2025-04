Braglia sentenzia: «Inter appannata e Inzaghi sta sbagliando, vince il Milan»

Braglia dice la sua su Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’ex portiere critica un po’ anche Simone Inzaghi.

ERRORI – Simone Braglia su Tmw Radio in vista del derby di Coppa Italia: «Credo che l’Inter sia superiore come rosa a quella del Milan, ma vedo favorito ora il Milan. Per l’appannamento per l’Inter soprattutto, perché anche a Bologna Inzaghi non ha valorizzato i giocatori che partivano dalla panchina. Taremi quando va in Nazionale è sempre il migliore in campo. Il valore di Inzaghi non si discute, ma adesso sta sbagliando. Per i nerazzurri è un mese e mezzo che è in difficoltà, per me la Champions la vince, ma campionato al Napoli e Coppa Italia ai rossoneri».