Braglia: “Inter antagonista della Juventus per i prossimi anni. Conte…”

Simone Braglia, dirigente sportivo ed ex calciatore, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato dell’Inter e delle possibili strategie di mercato dei nerazzurri. Tiene banco la questione Lautaro Martinez

MERCATO – Queste le parole di Simone Braglia sul possibile mercato dell’Inter: «Mercato Inter? Per Lautaro, più che contropartite tecniche, mira ad una questione soprattutto economica. I nerazzurri sicuramente punta ad inserirsi in futuro nella corsa scudetto. Conte ha cominciato bene e credo che se avesse vinto il campionato quest’anno avrebbe vinto i tempi. La ritengo una delle più papabili antagoniste della Juventus per i prossimi anni. Lautaro come Correa della Lazio? Giocatori completamente diversi, paragone che non è fattibile. Lautaro ha dimostrato di poter reggere una grossa squadra e raggiungere grandi risultati. Correa buon giocatore, ma non alla pari di Lautaro. Cambiare Conte? Non diciamo eresie».