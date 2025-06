Braglia: «Esposito deve rimanere all’Inter! Bonny non va bene»

Francesco Pio Esposito ha catturato l’attenzione di tutti con il suo gol contro il River Plate. L’attaccante ora ha ottenuto la conferma dell’Inter, Simone Braglia ne parla positivamente su TMW Radio.

ATTACCO – Il reparto offensivo della squadra di Cristian Chivu convince, ma non proprio in tutti i suoi elementi. Tanti cambiamenti rispetto all’era di Simone Inzaghi, Simone Braglia ne ha parlato in questo modo su TMW Radio: «Francesco Pio Esposito-Inter, che ne pensi? Un giovane deve rimanere nella squadra d’appartenenza per formarsi ed esplodere. Secondo me fanno bene a valorizzare Pio Esposito. Sul quartetto dico che non va bene Bonny ma meglio Hojlund»